Messi tira ‘férias’ da seleção e pede para não jogar mais em 2018



da redação ecos da notícia

14 de agosto de 2018

A imprensa argentina divulgou que Lionel Messi decidiu fazer uma pausa dos compromissos internacionais com a seleção argentina até ao final do ano. A informação foi divulgada primeiro pelo jornalista Hernán Castillo, da “TNT Sports”.

O jogador teria chegado a um acordo com o novo corpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, para não ser convocado até o final de 2018.

Depois da participação desastrosa na Copa do Mundo da Rússia, o craque tem mais uma vez pensado em se aposentar da seleção. No entanto, a boa relação do jogador com Claudio Tapio, presidente da Federação local, seria um fator contra o afastamento definitivo.

Segundo o que está sendo relatado, ainda não é certo que Messi regresse à atividade em 2019, isto porque o atleta estaria esperando para saber quem será o novo comandante da seleção da Argentina, que sucederá Jorge Sampaoli.