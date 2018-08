Jovem não entrega celular a assaltantes e é assassinada no dia do aniversário



Mônica Regina, do ecos da notícia

14 de agosto de 2018, 2:01 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



A jovem Edilânia Lopes Neto, 18 anos, foi assassinada com um tiro no peito na madrugada de segunda-feira (13) no cruzamento das avenidas Mamoré e Assis Chateaubriand, no bairro Esperança da Comunidade, em Porto Velho.

A vítima era funcionária de um parque de diversões que está instalado no campo de futebol do bairro. A jovem comemorava o aniversário de 18 anos com o namorado, quando os dois foram abordados por dois assaltantes.

Armada com um revólver, a dupla anunciou o assalto, exigindo o aparelho celular de Edilânia. A jovem teria se negado a entregar o aparelho e acabou assassinada com um tiro no peito disparado à queima-roupas.

Os criminosos fugiram e não foram encontrados pela polícia. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por perícia e depois foi liberado para velório e sepultamento. O caso segue sob investigação.