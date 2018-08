Em Rio Branco, empresário doa trailer a colega que teve lanchonete incendiada



O empresário Fernando Lima, dono de uma hamburgueria em Rio Branco, anunciou que irá doar seu trailer para o colega Felipe Reis, proprietário de uma lanchonete na Praça do Juventus, que foi totalmente destruída em um incêndio na tarde da última segunda-feira (13).

Na internet, Fernando disse que recebeu ajuda da família no início, e que sentiu o dever de ajudar o colega a passar por esse momento de dificuldade.

“A melhor maneira de ultrapassarmos nossas dificuldades é ajudar o próximo, com sinceridade e amor. O que eu tenho e o que eu sou hoje, foi graças à essa família que me acolheu e me deu muita força para seguir em frente. Em momento algum poderia deixar de ajudar o Felipe Reis nesse momento de perda”, escreveu

Não se sabe o que ocasionou o fogo, mas suspeita-se de que tenha acontecido um curto circuíto na fiação elétrica. Um laudo deve ser elaborado pelo Corpo de Bombeiros em até 30 dias..