Defunto é chamado para trabalhar como coveiro após passar em concurso



da redação ecos da notícia

14 de agosto de 2018

Um caso inusitado provocou revolta e surpresa na cidade de Araçatuba (SP). Após passar em um concurso público para coveiro do cemitério local, Jair André de Oliveira foi chamado para assumir o cargo. No entanto, o homem está morto.

Jair sofreu um acidente de motocicleta no começo de julho e morreu duas semanas após ficar internado na Santa Casa de Birigui. O concurso ocorreu em 2016 e o homem passou na 15º colocação. Teoricamente, ele tem 30 dias para assumir o cargo.

A Prefeitura de Araçatuba não se manifestou sobre o caso. A família também não falou do ocorrido. As informações são do jornal Araçatuba e Região.