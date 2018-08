Após declaração polêmica, vice de Bolsonaro se autodeclara indígena ao TSE

Na última semana, uma declaração de Mourão durante evento no Rio Grande do Sul provocou polêmica e protestos de entidades. Na ocasião, o general da reserva disse que o Brasil herdou “indolência” da cultura indígena e “malandragem” do africano.

“Ainda existe o complexo de vira-lata aqui dentro do nosso país, infelizmente, e nós temos que superar isso. E está aí essa crise política, econômica e psicossocial. Nós temos uma herança cultural, uma herança que tem muita gente que gosta do privilégio. Então essa herança do privilégio é uma herança ibérica, temos uma certa herança da indolência que vem da cultura indígena – eu sou indígena, presidente, meu pai era amazonense. E a malandragem, Edson Rosa, nada contra, mas a malandragem é oriunda do africano. Então esse é o nosso cadinho cultural. Infelizmente gostamos de mártires, líderes populistas e dos macunaímas”, disse na ocasião.