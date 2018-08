Servidor público sai de casa para assistir jogo e morre vítima de espancamento



da redação ecos da notícia

13 de agosto de 2018, 16:27 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O senhor Francisco Afonso Rocha da Silva, morreu na manhã do domingo (12) no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). Ele era servidor público estadual e trabalhava no Posto de Saúde Hidalgo de Lima, localizado no bairro Bahia. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML), aponta que Afonso morreu em decorrência de agressão física.

A informação apurada pelo Ecos da Notícia, é de que o idoso, que já tinha mais de 60 anos, saiu de casa no sábado (11) para ir assistir um jogo de futebol, e desde então não foi mais visto pelos familiares, que só ficaram sabendo de sua morte após serem informados pela equipe do IML. A família busca identificar a pessoa que levou Afonso à Upa, de onde foi encaminhado ao hospital.

Os pertences da vítima, como celular, documentos e dinheiro foram roubados, o que levada a evidência de um latrocínio (Roubo seguido de morte). O caso segue sob investigação da Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).