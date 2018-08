Policiais de quatro estados chegam ao Acre para reforçar fiscalização nas BRs 364 e 317



Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Rondônia, Goiás, Paraná e Roraima chegaram o Acre nesta noite de domingo (12) para ajudar na fiscalização das rodovias federais que cortam o estado, sendo a BR-364 e a BR-317.

O foco da ação, segundo a PRF, são os ônibus que saem de Rio Branco com destino à outros estados da federação. Durante abordagens são verificados os documentos dos passageiros para saber se alguém estava foragido da justiça.

Também foram feitas revistas nos bagageiros dos ônibus, nas malas dos passageiros, no intuito de localizar armas ou droga. Com o aumento do efetivo, agora o policiamento nas BRs vai ser redobrado.