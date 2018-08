No Festival do Açaí, camarote cai e deixa pelo menos 10 pessoas feridas



Um camarote desabou e deixou pelo menos 10 pessoas feridas na noite deste domingo (12) durante o Festival do Açaí, que acontece no município de Feijó, interior do Acre. A superlotação pode ter ocasionado a queda da estrutura. O corpo de Bombeiros foi acionado e prestou socorro aos feridos.

A informação repassada ao Ecos da Notícia, é de que no momento do incidente, uma cozinheira sofreu queimaduras com óleo quente. A mulher também foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital da cidade. Até o momento os organizadores do evento não se pronunciaram sobre o fato.