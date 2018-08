No Acre, presos fazem greve de fome reivindicando medicamentos e visita de prostitutas



Os detentos que cumprem pena no Complexo Penitenciário Francisco D’Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco, iniciaram greve de fome nesta segunda-feira (13). A informação foi confirmada pelo Sindicado dos Agentes Penitenciários do Acre (Sindapen-Ac). Em Sena Madureira, interior do estado, os presos também entraram em greve.

A reivindicação dos presidiários, segundo foi apurado pelo Ecos da Notícia, é que o Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) abasteça o posto médico da unidade com medicamentos. Além disso, os detentos também querem que as chamadas “visitas de amigas”, deixem de ser uma única vez por mês voltem a ser semanalmente, como antes.

“Eles negaram o café da manhã e também negaram o almoço. Eles protestam pela falta de medicamentos no posto, e pelas visitas das ‘amigas’. Essas amigas geralmente são mulheres que iam pra lá se prostituir, ou para relacionamentos extraconjugais. Essas visitas foram suspensas, e agora eles querem de volta”, afirma a direção do Sindapen.