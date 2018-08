Deyverson decide e Palmeiras vence Vasco na estreia de Felipão em casa



da redação ecos da notícia

13 de agosto de 2018, 6:46 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O retorno de Luiz Felipe Scolari à casa do Palmeiras foi com vitória, ao bater o Vasco por 1 a 0 neste domingo (12), no Allianz Parque. Na reestreia do treinador no antigo Palestra, o clube alviverde foi obrigado a fazer duas substituições por lesão (Gustavo Scarpa e Weverton), mas viu Deyverson brilhar no segundo tempo e marcar o gol da vitória, em duelo da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Como já era esperado e de olho na Copa do Brasil, Felipão mandou a campo um time reserva, com Scarpa, Lucas Lima e justamente Deyverson como principais opções ofensivas. Já na zaga, a partida marcou a estreia do paraguaio Gustavo Gómez com a camisa do clube alviverde. A vitória deixa o time paulista com 30 pontos, na sexta colocação, enquanto os cariocas têm 19 pontos e ocupam o 15º lugar, mas estão com dois jogos a menos.

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira (16), quando recebe o Bahia pelo segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil. A ida terminou 0 a 0. Já pelo Brasileiro, a equipe paulista visita o Vitória, no domingo (19), enquanto o Vasco recebe o Ceará, na segunda-feira (20), na última rodada do primeiro turno.

No jogo deste domingo, Deyverson foi quem criou as melhores chances palmeirenses na partida. Ele tentou de cabeça, por baixo e foi premiado com o gol. Com isso, ganha pontos com Felipão. Já Andrés Rios não criou praticamente nada para o Vasco no tempo em que ficou em campo e pouco participou do jogo.

No segundo tempo, foi substituído por Maxi López e pode ver seu compatriota ganhar a posição no ataque vascaíno se continuar com atuações apagadas. Os cariocas apostaram nos contra-ataques como principal esperança de surpreender os donos da casa. As melhores jogadas saíram dos pés de Yago Pikachu, e a primeira em bola parada.

Aos 13min, ele cobrou escanteio fechado e obrigou Weverton a espalmar e fazer a defesa. Já nos acréscimos, recebeu pela direita e bateu para mais uma defesa do goleiro palmeirense. Com informações da Folhapress.