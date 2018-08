Cabo Daciolo quer tirar eleitores de Jair Bolsonaro, diz líder do Patriota



Mônica Regina, do ecos da notícia

13 de agosto de 2018, 8:39 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Após suas intervenções no primeiro debate dos presidenciáveis, o cabo Daciolo (Patriota) foi protagonista de muitos memes, deixando Jair Bolsonaro (PSL) um pouco de lado.

Adilson Barroso, o presidente do partido, disse à coluna Painel, do jornal “Folha de S. Paulo”, que o objetivo é exatamente o oposto: o bombeiro tem como meta roubar votos de Bolsonaro por ter perfil semelhante ao do ex-capitão do Exército, que rejeitou o Patriota antes de se abrigar no PSL.

Segundo o presidente do Patriota, Daciolo pode ser uma opção para evangélicos. “Deus tem seus desígnios e nos garantiu uma pessoa como Daciolo. Ele é verdadeiramente temente a Deus. Não nos deixou divulgar o nome dele há 50 dias porque disse que estava fazendo jejum”, disse Barroso.