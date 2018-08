Cabo da PM é confundido com bandido e acaba espancado por colegas de farda



Uma confusão generalizada terminou com um cabo da Polícia Militar agredido por outros dois policiais na noite de sábado (11), em Cuiabá. O fato ocorreu próximo à Arena Pantanal, no bairro Verdão, por volta das 23 horas.



Segundo informações repassadas pelo cabo, ele estaria de serviço e teria “enquadrado” os dois colegas que não estavam trabalhando. No entanto, durante a abordagem a dupla acabou jogando o cabo no chão e levado a arma que ele utilizava.

“Eles entraram em dois na minha rua, carro que eu nunca vi dentro da minha rua. Fui enquadrar, dei ré. Os caras chegaram de pistola. Me rendi. Me identifiquei que era militar e os caras me agrediram, me jogaram no chão”, afirmou a vítima, em um vídeo que circula nas redes sociais.

Questionado onde estaria a pistola, a vítima aparece respondendo: “tá com eles, tá com eles meu irmão, eles tomaram, eu fui agredido”.

Segundo a assessoria da PM, a Corregedoria está acompanhando o caso. Em nota enviada neste domingo (12), a Corregedoria aponta que a confusão teria começado quando os envolvidos acharam que o cabo era bandido e vice-versa.

Os três policiais foram levados ao 10º Batalhão da PMMT, em Cuiabá, e foram ouvidos. Dois deles foram encaminhados, ainda, para exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).

Por se tratar de uma ocorrência envolvendo PMs, eles não foram levados à delegacia. “A PM entendeu que os policiais agiram na função, mesmo não estando de serviço”, afirma a assessoria, via nota.

Ainda segundo a nota, informações preliminares apontam que os envolvidos acharam mutuamente que o outro se tratava de um marginal.

O plantão da Corregedoria da PM acompanhou os procedimentos adotados. A ocorrência foi formalizada em termos de declarações, informações que vão subsidiar a instauração de procedimento para apurar a responsabilidade dos envolvidos. (Livres)