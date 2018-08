Após ter show cancelado pela Vara da Infância, MC Loma volta a estudar



da redação ecos da notícia

13 de agosto de 2018, 10:27 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



MC Loma voltou a estudar, após ser proibida de fazer show por não estar matriculada em escola. A adolescente de 15 anos retornou às aulas depois de ter a apresentação cancelada pela Vara da Infância, na Paraíba.

Para que possa trabalhar, ela deve estar devidamente matriculada em um centro de ensino, por exigência do Ministério Público. Loma publicou um texto para explicar a situação:

“Oi, anjinhos! Então, sei que teve a repercussão sobre eu não tá frequentando a escola. Eu ainda não tinha me pronunciado sobre isso, estava devendo isso a vocês de vir aqui e falar sobre. Realmente eu não estava frequentando a escola desde de que comecei morar aqui em São Paulo. Muitas pessoas estão falando absurdos comigo e com a minha mãe por mensagens e comentários. Passei dias tristes com isso, até porque eu não estava estudando por culpa da minha mãe, não, muito menos por culpa minha… Vocês não sabem o que se passa do lado de cá. As coisas não estão sendo fáceis, mas sei que tudo vai ficar bem. De verdade, e de todo meu coração, estou muito feliz de está estudando de novo. É esse exemplo que quero passar para vocês, estudem, façam cursinhos e procurem sempre se empenhar na escola e na vida”, declarou.

Por meio de notas divulgadas nas redes sociais, a empresa organizadora do show informou que a apresentação de MC Loma e as Gêmeas Lacração foi cancelada “devido aos recentes problemas judiciais com a produção da artista”