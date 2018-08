No Acre, quinze detentos fogem de presídio que funciona dentro de quartel da PM

Pelo menos 15 detentos que cumpriam pena em regime fechado no presídio improvisado no município de Feijó, no interior do Acre, fugiram na madrugada deste domingo (12). Os homens abriram um buraco numa das paredes do prédio, por onde saíram. Dois deles foram recapturados, e os outros 13 seguem foragidos.