Jogando com time reserva, Atlético Acreano vence o ABC, em Natal-RN



Da Redação Ecos da Notícia/ Kennedy Leandro

12 de agosto de 2018

ABC-RN e Atlético-AC, este com time reserva, entraram em campo na noite deste sábado pela 18ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro Série C, pelo Grupo A. Com situações já definidas na competição, o Galo Carijó venceu por 1 a 0 no estádio Frasqueirão, em Natal-RN.

Com a vitória, o Galo Carijó chega a 30 pontos, na segunda colocação do Grupo A. Com isso, o time acreano terá pela frente nas quartas de final o Cuiabá-MT, podendo decidir o jogo de volta em casa. O ABC fecha sua participação nesta Série C ficando na oitava colocação, com 21 pontos.

O Jogo – O ABC começou melhor na partida desde os primeiros minutos. Aos 10 minutos, Rafinha bateu falta e, com desvio, a bola explodiu na trave. Aos 14 minutos foi a vez de Henrique cobrar falta e carimbar a trave do Galo. Aos 23, Henrique marcou, mas o gol foi anulado por conta de impedimento. O duelo foi para o intervalo sem gols.

As chances diminuíram no segundo tempo. Aos 18 minutos, o ABC teve o zagueiro Vinícius expulso, após receber o segundo cartão amarelo. Aos 20 minutos, Eriveldo fez grande jogada para defesa de Babau. Aos 36 minutos, Igor bateu de fora da área e obrigou o goleiro abcdista a trabalhar.

O time da casa respondeu aos 40 minutos, carimbando o travessão adversário pela terceira vez no jogo. Desta vez, Rodrigo Rodrigues foi quem ficou no quase. Aos 42, Henrique encheu o pé e a bola passou perto do gol do Atlético. Na resposta, o Atlético-AC marcou 1 a 0. Igor cruzou para Rafael Tanque apenas empurrar para as redes.

Fonte: Futebol Interior