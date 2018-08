Inquilino se irrita ao ser cobrado e tenta matar dono de apartamento a terçadadas

Anderson Souza da Silva, 31 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na manhã do sábado (11) na Rua da Laranja, no bairro Wanderley Dantas, em Rio Branco. O crime teria sido praticado por um homem que mora em um dos apartamentos da vítima.







A informação apurada pela reportagem do, é de que Anderson teria ido até os apartamentos cobrar o aluguel dos inquilinos. Um deles não gostou de ser cobrado pelo proprietário do imóvel e tentou matá-lo com vários golpes de facão na cabeça.