Sturaro é reforço do Sporting por empréstimo da Juventus



Da Redação Ecos da Notícia/ Kennedy Leandro

11 de agosto de 2018

O Jogador italiano jogará em Alvalade cedido pelo conjunto de Turim

Depois de um período de indefinição, já após ter chegado a Lisboa durante esta sexta-feira, Stefano Sturaro foi oficializado como reforço do Sporting por empréstimo da Juventus.

O italiano, contudo, não integrará no imediato os trabalhos da equipa de José Peseiro, isto porque, apesar do acordo entre as duas partes, o atleta está ainda a recuperar de lesão.

Como explicado em comunicado oficial por parte do clube de Alvalade, o médio cumprirá agora trabalhos de recuperação em Turim, ficando todos os encargos a cargo do clube de Cristiano Ronaldo.

Assim, Peseiro deverá ficar privado do contributo do atleta que, segundo o comunicado, levará dois anos a restabelecer por completo.

Por Notícias ao Minuto