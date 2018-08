Remate de João Filipe resulta na primeira vitória do Benfica B



Um remate certeiro do avançado João Filipe, aos 70 minutos, resultou hoje no primeiro triunfo do Benfica B na edição de 2018/19 da II Liga de futebol, por 2-1, sobre o Leixões.

No Caixa Futebol Campus, no Seixal, João Filipe aproveitou bem uma iniciativa na direita protagonizada pelo britânico Chris Willock para carimbar o sucesso das ‘águias’, aos 79 minutos.

A equipa leixonense criou, aos 34 minutos, a primeira grande situação de golo na grande área benfiquista, mas o angolano Erivaldo fez tudo ao contrário, ou seja, em vez de tocar a bola para a sua direita, enviou o esférico para a esquerda e o lance perdeu-se pela linha de fundo.

O ‘nulo’ acabou por perdurar até ao intervalo, apesar de o ponta de lança Ricardo Barros ainda ter introduzido a bola na baliza benfiquista, mas em situação de fora de jogo.

A segunda parte começou praticamente com o primeiro golo das do Benfica B, aos 46 minutos. Ao procurar aliviar uma bola dentro da área, o defesa central leixonense Ricardo Alves atingiu o avançado Saponjic e cometeu grande penalidade, que o próprio jogador sérvio converteu com êxito.

A equipa de Matosinhos empatou na sequência de um lance de bola parada, aos 67 minutos. Bura bateu um livre direto a cerca de 40 metros da baliza, a bola foi travada num defesa benfiquista e, na recarga, o avançado cabo-verdiano Kukula fez o 1-1.

Mas o empate foi desfeito passados três minutos, por João Filipe, que bateu o guarda-redes adversário com um remate ‘imparável’.

Jogo realizado no Caixa Futebol Campus, no Seixal.

Benfica B – Leixões: 2-1.

Ao intervalo: 0-0.

Marcadores:

1-0, Saponjic, 46 minutos (grande penalidade)

1-1, Kukuka, 67.

2-1, João Filipe, 70.

Equipas:

– Benfica B: Ivan Zlobin, Alex Pinto, Kalaica, Ferro, Pedro Amaral, Florentino Luís, Keaton Parks (Tiago Dantas, 72), Benny (Nuno Santos, 88), João Filipe, Chris Willock e Saponjic (Daniel dos Anjos (68).

(Suplentes: Daniel Azevedo, Guga, Nuno Tavares, Nuno Santos, Daniel dos Anjos, Pedro Álvaro e Tiago Dantas).

Treinador: Bruno Lage.

– Leixões: Tony Batista, Tiago Moreira, Bura, Ricardo Alves, Derick Poloni, Amine Oudrhiri (Breitner, 57), Luís Silva, Erivaldo (Agim Zeka, 74), Evandro Brandão, Lawrence Ofori e Ricardo Barros (Kukula, 57).

(Suplentes: Fábio Matos, Matheus Costa, Kukula, Breitner, Bernardo Martins, Agim Zeka e Stéphane).

Treinador: Filipe Gouveia.

Árbitro: Hugo Miguel (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Keaton Parks (51), Fábio Matos (60), Saponjic (62), Tiago Moreira (85) e Alex Pinto (90+3).

Assistência: cerca de 950 espectadores.

