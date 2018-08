Polícia e Corpo de Bombeiros suspendem buscas por terceira estudante desaparecida



Mônica Regina, do Ecos da Notícia

A Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros suspenderam na sexta-feira (10) as buscas por Amanda Gomes, 14 anos, que está desaparecida há quase uma semana. A adolescente é uma dos três estudantes que desapareceram após irem ao encerramento da Expoacre, no domingo (5). Os outros dois, Vitor e Isabelle, foram encontrados mortos no bairro Taquari, em Rio Branco.

O jovem Vitor Vieira, 18 anos, foi encontrado morto na terça (7) dentro de um poço em um terreno baldio no mesmo bairro. Isabelle Silva, 13 anos, foi encontrada na tarde de quinta-feira (9). O corpo da menina estava em estado avançado de decomposição numa área de vegetação na Chácara Santa Bruna, que fica na Rua Baguari, também localizada no bairro Taquari.

O caso desses três estudantes já entrou para a história como um dos crimes mais bárbaros já registrados no Acre. Nas redes sociais milhares de pessoas lamentam e se dizem estarrecidos com tamanha perversidade de como as duas vítimas encontradas foram torturadas e mortas. Com a desistência da polícia e do Corpo de Bombeiros, quem segue com as buscas são os familiares.