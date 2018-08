Oficial: Jonas anuncia renovação com o Benfica



Avançado brasileiro, segundo o que estava a ser avançado, tinha oferta milionária do futebol árabe, inclusivamente da equipa de Jorge Jesus, o Al Hilal.

Depois de semanas de indecisão, com a possibilidade de rumar ao futebol árabe, Jonas anunciou finalmente o seu futuro.

O jogador brasileiro confirmou que vai permanecer no Benfica e, em entrevista à BTV, confirmou que vai terminar a carreira com o emblema das águias, mesmo que não esteja a pensar que esta será a sua última temporada.

Lembrando a importância de Luís Filipe Vieira em todo o processo, o canarinho diz que a confiança do staff e dos adeptos foi determinante para a sua tomada de decisão.

Continuidade: Ficarei no Benfica, com muita alegria. Estou muito feliz por ter tomado esta decisão, muito convicto que foi a melhor decisão para mim, para todos os benfiquistas e staff.

Motivos: Muitas coisas me fizeram ficar. Conversei muito com a minha família, com as pessoas que estão no staff do Benfica, e todos mostraram que este é o melhor caminho. A minha felicidade é aqui. Estou feliz aqui. Ficarei neste clube que amo tanto.

Conversa com o presidente: Conversou muito comigo, com os meus irmãos. Com presidente, pai, amigo e como sócio e torcedor do Benfica. Deu-me muitas opiniões e eu escutei-o. Aquilo tocou-me muito. O presidente tem uma relação próxima com os jogadores. Mostrou-me todo o projeto e que não era de interromper este projeto. Estou muito grato. Desde a minha chegada até este momento ele foi fundamental.

Família: Os meus pais gostam muito de Portugal e do Benfica. Todos estão adaptados, gostam muito do país e do clube. Tenho os meus pais com uma certa idade… pensámos em aproveitarem estes anos aqui. Os meus irmãos sempre defenderam que eu devia permanecer. A minha mulher está grávida. Isso pesou muito para que pudesse permanecer. Não tenho dúvida que foi a melhor escolha.

Fim da carreira: É isso que vai acontecer [acabar no Benfica]. Nestes últimos dias e semanas, tudo o que pensava em relação ao Benfica e terminar a carreira aqui, tudo o que vivi aqui, fez com que valorizasse isso. Eu quero terminar aqui, mas não será este ano. O projeto é este. Eu vou terminar aqui a minha carreira.