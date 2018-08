Na capital, operação com 50 policiais e 15 viaturas resulta na prisão de apenas 3 pessoas



Dione, do ecos da notícia

11 de agosto de 2018

Wesli Silva Morais, Kelem de Sousa Lima e Marilene Silva Ferreira foram presos na tarde de sexta-feira (10) durante a “Operação Ícaro”, deflagrada pela Polícia Civil nos bairros Cidade Nova, Mocinha Magalhães e Cabreúva, em Rio Branco. Participaram da ação pelo menos 50 policiais, que utilizaram 15 viaturas.

Conforme a informação passada ao Ecos da Notícia, durante a operação foram apreendidos 214 papelotes de cocaína, uma quantia de R$ 2,999 reais em dinheiro e dois veículos, sendo um carro e uma motocicleta. O trio preso deve ser enquadrado pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa.

Os celulares de Wesli, Kelem e Marilene também foram apreendidos e devem passar por perícia. O carro e a motocicleta teriam sido adquiridos, segundo a polícia, com recursos oriundos do tráfico. O operação tinha como foco apreensão de armas de fogo, entorpecentes e pessoas envolvidas com facções.