Loja Havan arrecada R$ 39 mil em doações para o Lar Vicentinos de Rio Branco



A unidade da Havan de Rio Branco, no Acre, arrecadou R$ 39 mil no primeiro semestre de 2018, em benefício do Lar Vicentino. O valor corresponde à Campanha Troco Solidário, iniciativa promovida pela Havan em que os moradores participam ativamente do auxílio às entidades.

Na próxima terça-feira, dia 14 de agosto, às 10h, o Lar receberá o cheque simbólico do valor arrecadado. No primeiro semestre de 2018, as 90 cidades que participaram da campanha Troco Solidário da Havan contribuíram com a melhoria e o andamento das várias instituições beneficiadas.

Ao todo, as 111 filiais da mais completa loja de departamentos do Brasil arrecadaram mais de 2 milhões e 600 mil reais, em benefício das entidades dos municípios participantes.