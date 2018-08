Estudante publica foto de formatura ao lado de túmulo da mãe, e viraliza



Desde pequena, Andreza Adriely Costa, 23 anos, sempre escutou de sua mãe que tinha o sonho de que os filhos estudassem para “ser alguém na vida”.

“Ela falava que queria ver todos nós formados e que déssemos esse orgulho para ela. Cresci ouvindo isso. Eu era a menor das filhas, e ouvir isso ficou na minha cabeça”, lembra a biomédica, que cresceu no município de Quatipuru, no Pará (distante 222 quilômetros da capital).

Aos 13 anos, Andreza perdeu a mãe, mas não deixou de lembrar do desejo deixado por ela. “Eu me comprometi comigo mesma em me formar. Apesar de sermos muito pobres, isso era um sonho distante, e fazer faculdade era coisa de outro mundo, pois eu não tinha perspectiva nenhuma de vida”, disse.

Ao se mudar para Belém, capital do Pará, Andreza veio com o sonho de estudar e ter a possibilidade de cumprir a promessa feita por si mesma em resposta aos anseios de sua mãe.

“Com a determinação de realizar o sonho, eu prometi para minha mãe que iria me formar, para dar esse orgulho à ela, pois minha consciência me cobrava disso. Aqui em Belém eu consegui fazer faculdade e realizar o sonho dela”, contou.

Em homenagem à mãe, Andreza foi ao cemitério onde sua mãe está enterrada e fez a foto, com a roupa da formatura, simbolizando que conseguiu vencer e realizar o sonho da mãe. As informações são do Portal Amazônia.