Dupla de motociclistas executa mais um jovem na Baixada da Sobral, em Rio Branco



da redação ecos da notícia

11 de agosto de 2018

O jovem identificado como Wanderlei de Lima Oliveira, 22 anos, mais conhecido pelo apelido de “Dedei”, foi assassinado com um tiro no peito na noite deste sábado (11), na Rua Boa União, localizada no bairro Bahia Nova, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. O crime, foi praticado por dois homens numa motocicleta.

A informação repassada ao Ecos da Notícia, é de que Wanderlei caminhava pela rua quando foi surpreendido pelos criminosos, que efetuaram vários disparos em sua direção. Baleado com um tiro no peito, ele ainda foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas morreu a caminho do Pronto Socorro.

A dupla de motociclistas fugiu e não foi encontrada pela polícia. A motivação para tal fato é desconhecida. O caso é mais um que soma-se aos inúmeros que estão sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O corpo do jovem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML), para os devidos procedimentos.