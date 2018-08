Carro atropela e mata ciclista na Rua Isaura Parente, em Rio Branco



O ciclista Francisco Mendes da Silva, 52 anos, morreu na noite deste sábado (11) após ser atropelado por um carro modelo Ford K, de cor vermelha, e placas NAB-6634. O acidente aconteceu na Rua Isaura Parente, em Rio Branco.

A informação apurada pelo Ecos da Notícia, é de que Francisco tentava atravessar a rua quando foi colhido em cheio pelo veículo. Com o impacto, a bicicleta da vítima ficou destruída. O homem sofreu várias fraturas e morreu no local.

O condutor do carro preferiu não falar com a reportagem sobre o acidente. O corpo do ciclista foi recolhido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML), e levado à sede da instituição para os devidos procedimentos.