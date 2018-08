Adolescente é apreendida após esfaquear a própria irmã durante discussão por comida



Uma adolescente de 17 anos foi apreendida na noite desta sexta-feira (10) após tentar matar a própria irmã, de 19 anos, em uma residência localizada na Rua Galdino Silva, Bairro Parque Cidade Jardim, no município de Vilhena, Cone Sul de Rondônia.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou em casa e reclamou da comida que a menor havia feito, as duas começaram a discutir e a infratora pegou uma faca e desferiu um golpe na perna da irmã que saiu da casa e acionou a PM.

A vítima recebeu atendimento de uma equipe do Corpo de Bombeiros e foi levada para o Hospital Regional. A menor recebeu voz de apreensão e foi levada para a Unisp, onde foi feito o registro de tentativa de homicídio. As informações são do Rondoniaagora.