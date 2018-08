Banda de Música da PM celebra Dia dos Pais com apresentações na capital



A Banda de Música da Polícia Militar do Acre (PMAC), conhecida como a “Furiosa”, realiza este fim de semana, uma série de apresentações com o objetivo de celebrar o Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo, 12 de agosto.

Os eventos iniciaram na manhã desta sexta-feira, 10, com a homenagem direcionada aos oficiais, praças e funcionários civis, no Quartel do Comando Geral (QCG). Em seguida, a “Furiosa” se desloca para o Lar dos Vicentinos, onde apresenta seu repertório musical aos idosos que lá residem.

No sábado, às 8 horas, haverá apresentação no Terminal Urbano e mais tarde, por volta das 9 horas, na Rodoviária Internacional de Rio Branco. Na noite de domingo, às 19 horas, será a vez de homenagear os pais que comparecerem ao Via verde Shopping.

No repertório destacam-se as composições mais conhecidas de renomados cantores brasileiros, como Roberto Carlos, Luiz Gonzaga e Jessé, além de famosa trilha sonora internacional.