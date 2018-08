Aluno Senac é um dos escolhidos para o Prêmio Nacional Dólmã do Enchefs 2018



O aluno do curso Técnico em Cozinha do Senac, Rodrigo Lira, foi o vencedor entre cinco competidores do Encontro de Chefs (Enchefs) e, em dezembro, vai participar da categoria Enchefs Estadual em Goiás. O Enchefs tem como objetivo a valorização da arte culinária, além de mostrar um potencial gastronômico regional e criar novos sabores e possibilidades.

O encontro é um evento que premia chefs de todo Brasil em duas categorias: estadual e nacional. O acre participa da disputa entre os estados e, na categoria nacional, os profissionais representam as cinco regiões do país.

Deocleciano Brito, Embaixador da Gastronomia no Acre e um dos organizadores da fase de seleção, explica que há três possibilidades de seguir para a etapa nacional do Enchefs. “A primeira possibilidade é a que o Rodrigo foi vencedor: cinco competidores preparam um prato e são avaliados por jurados; a segunda maneira é por indicação do embaixador. Já a terceira, votação pela internet’, esclareceu o chef, que tem 35 anos de experiência na área de alimentos.

O chef Deocleciano Brito destaca a importância da formação profissional na área. “É muito importante o espaço de formação profissional e técnica como o Senac porque soma o conhecimento técnico à competência e habilidade já desenvolvida pelo aluno. Gastronomia é fantástica é uma arte culinária e precisamos aprender técnicas, mas tem o diferencial de cada um que é a criação”.

Raimundo Ananias é chef e orientador educacional do Senac e foi um dos jurados na etapa seletiva. Ele aponta que Rodrigo é uma pessoa muito dedicada e que cumpriu os critérios da avaliação com excelência. “Para mim é um prêmio também, porque é como um filho. Esse é um prato que não é simples, com produtos regionais e, vendo a atuação de todos, e especialmente do Rodrigo, passa um filme na minha cabeça”.

O evento em Rio Branco foi realizado na “cozinha dos sonhos”, como observa Raimundo Neto. É uma cozinha profissional funcional da Engefrio. A proprietária da empresa, Aldeni Barbosa Chaves, diz que o investimento é para atender a um público amplo. ‘Estamos apostando no que está em alta: as pessoas gostam de comer bem. Então, tem desde o profissional que precisa de suporte, mas tem muita gente hoje que quer ter um espaço gourmet e aqui ela pode vir, experimentar e se quiser adquirir os equipamentos’.

Para quem tem interesse em aprender mais sobre a área da gastronomia, o Senac está com matrículas abertas para o curso Técnico em Cozinha (com 800 horas e início previsto para dia 10 de setembro no período da noite), Preparação de Bolos e Tortas (com 40 horas no período da tarde e aulas iniciando dia 20 de agosto), e Técnicas de Produção de Pizzas (com 15 horas de aulas no período da noite e previsão de início dia 27 de agosto). Para mais informações acesse o site portal.ac.senac.br, www.facebook.com/SenacAcre ou entre em contato pelo telefone: 68 3213 3000. (Assessoria)