Acre tem o primeiro caso de sarampo confirmado em bebê de nove meses

Já a gerente do Hospital da Criança, onde o bebê deu entrada, afirmou que o resultado do exame foi entregue na quinta (9) e que confirmou a doença. Segundo ela, assim que a criança deu entrada na unidade, com suspeita de leptospirose, já foi colocada em uma área isolada. O bebê é de Rio Branco e não teria saído do estado.