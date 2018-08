Polícia volta a fazer buscas por corpos de estudantes desaparecidas no Taquari



Equipes da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros foram acionados mais uma vez na tarde desta quinta-feira (9) a fazerem buscas pelos corpos das meninas desaparecidas. Após uma denúncia, a polícia pediu reforço dos bombeiros para fazer uma procura minuciosa na área de vegetação que fica no final do bairro Taquari, em Rio Branco.