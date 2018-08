Pai e tia de uma das meninas desaparecidas são presos com membros de facção

O pai e a tia de uma das adolescentes que estão desaparecidas desde a última noite da Expoacre, domingo (5), foram presos na noite desta quarta-feira (8) no Bujari, no interior do Acre. Segundo a Polícia Civil, eles e outras três pessoas foram presas em flagrante com uma arma de fogo e uma motocicleta roubada.

Os parentes das meninas estavam com membros de uma facção criminosa, de acordo com a polícia. Os estudantes Vitor Vieira de Lima, de 18 anos, Isabele Silva Lima, 13, e Amanda Gomes de Souza, de 14, saíram no domingo (5) para a Expoacre e não retornaram.