Corpo de uma das meninas desaparecidas é encontrado pela polícia



da redação ecos da notícia

9 de agosto de 2018, 16:31 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



O corpo de uma das estudantes desaparecidas desde o último domingo (5) acaba de ser encontrado numa área de vegetação no final do bairro Taquari, em Rio Branco. Como o Ecos da Notícia informou agora a pouco, a polícia com o apoio do Corpo de Bombeiro tinham retomado as buscas nesta quinta (9).

Devido o estado avançado de decomposição, os agentes ainda não identificaram de qual das meninas se trata. Um irmão de Isabelle Lima foi chamado para fazer o reconhecimento. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) já foi acionada e se desloca para fazer o recolhimento do cadáver.

Mais informações em instantes