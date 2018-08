Bolsas para indígenas e quilombolas continuam com inscrições abertas na Ufac



Foram prorrogadas até 31 de agosto as inscrições para o Programa de Bolsa Permanência (PBP) do Ministério da Educação (MEC). Podem participar da seleção estudantes de etnia indígena e quilombola, matriculados em cursos de graduação presencial ofertados por instituições federais de ensino superior.

Entre as documentações exigidas para deferimento da inscrição, estão: autodeclaração do candidato; declaração da respectiva comunidade sobre a condição do pertencimento étnico do candidato assinada por três lideranças; declaração da Fundação Nacional do Índio (Funai) de que o estudante reside em comunidade indígena; declaração da Fundação Cultural Palmares de que o estudante reside em comunidade remanescente de quilombo.

A abertura das novas inscrições foi autorizada através da portaria do MEC n.º 560, de 14 de junho. Os estudantes interessados devem ser inscrever pelo site sisbp.mec.gov.br.

O PBP foi instituído em 2013 com a finalidade de minimizar as desigualdades sociais, étnico-raciais e contribuir para permanência e diplomação dos estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Para mais informações, acesse permanencia.mec.gov.br. (Ascom/Ufac)