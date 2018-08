Urgente: polícia faz buscas por mais um corpo dentro de poço no bairro Taquari



marcos dione, do ecos da notícia

Uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) iniciou buscas na tarde desta quarta-feira (8) numa área de vegetação no final do bairro Taquari, em Rio Branco. A polícia foi mobilizada após uma denúncia anônima informado que havia um cadáver dentro de um outro naquela região.

Além de agentes, também estão fazendo buscas os familiares das estudantes Isabele Silva Lima, 13 anos, e Amanda Gomes de Souza, 14 anos, desaparecidas desde o último domingo (6), quando saíram de casa para irem ao encerramento da Expoacre. O amigo delas, de 18 anos, foi encontrado morto.

O corpo de Vitor Vieira de Lima já estava em avançado estado de decomposição, apresentava várias perfurações e estava com as mãos amarradas com uma corda. Ele foi encontrado dentro de um poço em um terreno baldio no final da Travessa São Paulo, também no bairro Taquari.

