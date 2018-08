Talisca sem dúvidas: “Ficaria tranquilamente na China”

Em entrevista ao site brasileiro Globoesporte, Anderson Talisca falou sobre as suas primeiras impressões da China, onde está ao serviço do Guangzhou Evergrande. Com o sonho de chegar à seleção brasileira, o médio emprestado pelo Benfica confessa que não rumou à Ásia apenas por dinheiro.

“Claro, no começo tens aquele medo, a incerteza. Mas eu não me arrependo de nada. Como disse, vim para cá pelo projeto não só pelo tema do dinheiro. As pessoas acham que vim para a China só pelo dinheiro, mas não. Aqui vive-se bem, come-se bem. Aqui há segurança, como há na Europa”, começou por referir Talisca.

Quanto ao futuro, o médio não quis alongar-se, mas não escondeu o quanto está a gostar de estar na China.

“Eu estou bem aqui, e no final [do contrato], em dezembro, vocês vão saber. Por enquanto, não posso falar (…) Ficaria tranquilamente [na China]. Porque uma das coisas que mais me impactou, quando cheguei foi a cidade de Guangzhou. É incrível, nunca tinha visto uma cidade assim. É uma das cidades que têm mais estrangeiros. Onde eu vivo há muitos brasileiros, estrangeiros, alemães, italianos. Há também restaurantes brasileiros, alemães, espanhóis, italianos. É uma cidade que te oferece muita coisa”, completou Talisca, que já leva seis golos em apenas quatro jogos.

Por Notícias ao Minuto