Nova onda de frio polar chegará ao Acre nesta quinta-feira, prevê Davi Friale



da redação ecos da notícia

8 de agosto de 2018, 22:12 Compartilhe isso:

O pesquisador do tempo Davi Friale anunciou por meio de seu blog a chegada de uma nova onda de frio polar ao Acre. O fenômeno chamado pelos acrenaos de “friagem”, deve chegar acompanhado de chuva e ventania ainda nesta quinta-feira (9).

Conforme a publicação, no leste e sul do Acre, as mínimas ao amanhecer de sexta (11), sábado (12), e domingo (13) deverão oscilar entre 12 e 16 C. As noites vão continuar frias, pelo menos até o próximo sábado, mas os dias serão com predomínio de sol.