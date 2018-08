No Algarve, o cenário é dantesco da Falésia à Meia Praia



Da Redação Ecos da Notícia

8 de agosto de 2018

Nuvens de fumo, cinza a cair do céu e cheiro a queimado. O fogo em Monchique, que continua a lavrar, está a deixar rasto um pouco por todo o Algarve.

O Notícias ao Minuto teve acesso a várias imagens que mostram um cenário dantesco por todo o Algarve. Apesar de o fogo estar centrado em Monchique e Silves, toda a região algarvia está a sofrer com os fogos que lavram desde a tarde de sexta-feira nestas zonas.

Na praia da Falésia, no concelho de Albufeira, e na Meia Praia, em Lagos, os banhistas foram surpreendidos, ao final da tarde desta quarta-feira, por um cheiro intenso a fumo e o céu coberto de nuvens escuras.

Em São Bartolomeu de Messines, em Faro, o cenário é idêntico: o ar pesado e o sol a espreitar entre um assustador céu escuro.

Recorde-se que, ao início da tarde desta quarta-feira, houve reacendimentos em Silves e Fóia, tal como previa a Autoridade Nacional de Proteção Civil. O vento forte continua a ser o maior ‘inimigo’ dos operacionais que tentam extinguir o incêndio.

De acordo com informação disponibilizada no site da Proteção Civil, cerca das 18h00, estavam no terreno mais de 1450 operacionais, apoiados por 454 veículos e 15 meios aéreos.

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera avisou, entretanto, que esta quarta-feora tendo em conta as previsões, ainda vai ser um dia “extremamente difícil na zona de Monchique”. Mas, sublinhou Jorge Miranda, a expectativa é de que “a situação muito má” melhore nos próximos dias.

Segundo um balanço feito esta manhã, há 32 feridos, um dos quais em estado grave (uma idosa internada em Lisboa), e 181 pessoas mantêm-se deslocadas, depois da evacuação de várias localidades.