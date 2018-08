Mais um: dupla de motociclistas tenta matar adolescente a tiros em Rio Branco



Mônica Regina, do ecos da notícia

8 de agosto de 2018, 0:11 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Um adolescente de 15 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio ocorrida na noite desta terça-feira (7), na Rua Edison Mendes, localizada no bairro Seis de agosto, em Rio Branco. O crime, assim como tantos outros, foi praticado por dois homens numa motocicleta.

A informação apurada pela reportagem do Ecos da Notícia é de que o menor caminhava pela rua quando foi surpreendida pelos criminosos. O garupa sacou uma arma e efetuou vários disparos. A vítima foi atingida com dois tiros, um deles no tórax e outro nas costas.

Após ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o adolescente foi encaminhado ao Pronto Socorro da capital. Os criminosos fugiram e não foram encontrados pela polícia.