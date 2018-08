FC Porto dá parabéns ao Benfica e goza com palavras de Vieira



Da Redação Ecos da Notícia

8 de agosto de 2018, 13:48 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



Clube azul e branco foi irônico numa publicação nas redes sociais.

Avitória do Benfica sobre o Fenerbahçe (1-0) na 1.ª mão da terceira pré-eliminatória e as palavras de Luís Filipe Vieira no final do encontro não passaram despercebidas ao FC Porto.

Através do twitter oficial de comunicação do clube, os dragões utilizaram a ironia e brincaram com o facto de o presidente das águias ter dito que “o mais importante era o resultado e os três pontos”, num jogo que é resolvido a duas mãos.

“A vitória ontem do Benfica, e os respetivos três pontos, nas palavras de LFV, significa desde já uma assinalável melhoria em relação ao ano passado. Estes três pontos fazem para já do Benfica líder desta edição da Champions’. Parabéns e não digam que não temos fair-play”, escreveu o FC Porto.