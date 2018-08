Dupla de motociclistas é baleada em confronto entre facções rivais e acaba presa



Marcos Dione, do ecos da notícia

8 de agosto de 2018

Os jovens Artur Rodrigues, 21 anos, e Breno Alisson Lima, 18 anos, foram baleados e presos na tarde desta quarta-feira (8), na Rua Jucelino Kubitschek, localizada do bairro Recanto dos Buritis, em Rio Branco. Segundo a polícia, os dois foram feridos a tiros em um confronto com membros da facção rival a que eles pertencem.

Artur procurou atendimento por conta própria na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), da Via Verde, de onde foi encaminhado ao Pronto Socorro. Ele foi atingido com um tiro no abdômen. Breno foi atingido na perna e no braço. Preso ainda no local, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Após receberem atendimento médico, os jovens foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foram ouvidos pelo delegado e colocados à disposição da Justiça. A PM informou que a dupla, usando uma motocicleta, teria efetuado vários tiros no bairro Belo Jardim minutos antes da ocorrência no Recanto dos Buritis.