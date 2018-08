Classificado, Galo escala até treinador reserva para o jogo contra o ABC



Da Redação Ecos da Notícia

8 de agosto de 2018

O Atlético Acreano vai enviar para Natal (RN), para o jogo contra o ABC, uma delegação 100% reserva. Do treinador ao atacante, todos os jogadores relacionados para o confronto serão reservas.

A decisão foi anunciada na tarde de ontem (7), depois de um treino na capital do Acre. Álvaro Miguéis, o treinador titular decidiu poupar todos os titulares e a si mesmo, passando a responsabilidade para o auxiliar Maurício Carneiro.

Com 27 pontos, classificado para o mata-mata da série C que vai apontar os quatro clubes que irão jogara segundona em 2019, o time do Acre pode, neste momento, abrir mão de uma vitória.

Miguéis justificou a medida dizendo que precisa recuperar fisicamente os titulares e vai aproveitar as três semanas até o inicio da próxima fase para preparar o time e brigar pelo acesso.

o Atlético encara o ABC no próximo sábado, (11), às 17:30(horário do Acre), pela última rodada da fase de grupos da terceirona.

Por AC 24horas/Jairo Barbosa