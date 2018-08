Urgente: Avante destitui candidatura de David Hall ao governo do Acre



marcos dione, do ecos da notícia

7 de agosto de 2018, 20:20

Uma decisão tomada pela direção nacional do Avante nesta terça-feira (7) determinou a retirada da candidatura de David Hall ao cargo de governador, e orientou que ele saia candidato à deputado federal. A alegação é de que o partido precisa ter um número maior de deputados federais eleitos, para garantir o quociente eleitoral.

Ao Ecos da Notícia, o professor afirmou que a comissão provisória do Avante do Acre foi destituída, justamente pelo fato de não seguir o direcionamento da nacional. David, juntamente com o advogado do partido, Robson Aguiar, devem entrar com uma ação judicial na tentativa de reverter a decisão da direção nacional, e continuar a candidatura majoritária.

“Sabemos que é uma luta de Davi contra Golias, mas utilizaremos de todos os meios jurídicos disponíveis. Estamos confiantes de que nossa candidatura seja mantida”, disse Davi. Mais informações na Coluna do Marcos Dione.