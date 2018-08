Senac tem dez opções de cursos técnicos com início nos próximos dias



Se você está no último ano do ensino médio ou já finalizou os estudos, um curso técnico é uma excelente oportunidade de investimento para a formação profissional. Os cursos técnicos reúnem o conhecimento necessário para você atuar no mercado de trabalho em um período de tempo menor que o da graduação na universidade.

“Se você quer ingressar rapidamente no mercado ou ainda não decidiu sua profissão, faça um curso técnico que não vai se arrepender. As habilitações que o Senac oferece abrem caminho para a vida profissional e quem reconhece isso é o próprio mercado”, comenta o diretor de Educação Profissional do Senac, Abrão Suteli Maia.

Entre as formações mais procuradas está a de Técnico em Enfermagem: um curso que possui 1.800 horas que mesclam teoria e prática dentro de sala de aula e também o período de estágio. Muitos dos alunos de enfermagem já encerram o curso trabalhando.

Considerando que a saúde é uma das necessidades básicas do ser humano, o técnico em enfermagem pode atuar no cuidado individual, como também em postos de saúde, clínicas e hospitais. A próxima turma deve começar as aulas no dia 13 de agosto no período da tarde.

Uma outra opção da mesma área é o curso Técnico em Radiologia. São 1.600 horas de aula com início no dia 13 de agosto no período noturno. De acordo com a legislação específica que regula a profissão, o técnico em Radiologia pode atuar em: Radiodiagnóstico, Radioterapia, Radioisotopia, Medicina Nuclear e Radiologia Industrial.

O curso técnico em Estética habilita a pessoa a trabalhar para trabalhar em clínicas estéticas, clínicas médicas, hotéis, academias, spas e domicílios. As aulas começam no dia 27 de agosto à tarde.

Com início previsto para o dia 10 de setembro, o curso Técnico em Segurança do Trabalho tem carga horária de 1.200 horas aula no período da tarde. A formação prepara o estudante para atuar com as normas técnicas, procedimentos de segurança e questões envolvendo saúde, ambiente e higiene do trabalhador.

O profissional trabalha com elementos fundamentais na composição da equipe de trabalho, que são ligações entre trabalhadores, engenheiros, médicos e dirigentes de empresas.

E, para quem tem interesse na área de alimentos, o Senac oferece o curso Técnico em Cozinha. Com carga horária de 800 horas, no período da noite, o estudante aprende a preparar alimentos, servir, criar e organizar uma cozinha de forma profissional. As aulas iniciam dia 10 de setembro.

Em gestão e tecnologia da informação o Senac está com matrículas abertas para cinco cursos. No Técnico em Informática, o estudante aprende a preparar redes de cabeamento, montagem e manutenção de computadores, desenvolvimento de aplicativos e softwares e criação de sites. As aulas iniciam doa 27 de agosto no período da noite.

O Técnico em Secretariado prepara o aluno para dar suporte à gestão de instituições e empresas. Em 860 horas de aula o estudante conhece processos, produção de documentos, formas de relacionamento corporativo, organização de reuniões e eventos. A próxima turma terá aulas no período da noite e iniciam dia 27 de agosto.

Outra opção de formação técnica é o curso Técnico em Administração. As aulas iniciam dia 20 de agosto na parte da noite. O curso completo tem 1.000 horas de aulas e a sua formação possibilita atuar em múltiplas funções em empresas e organizações.

Já no curso Técnico em Recursos Humanos, o estudante conhece todos os procedimentos para o acolhimento dos funcionários, trâmites de admissão e demissão, folha de pagamento e todos os detalhes para que possa atuar na área de gestão e recursos humanos. O curso terá início em 20 de agosto e tem carga horária de 800 horas no período noturno.

E se você tem interesse em atuar no mercado imobiliário, o Senac tem o curso Técnico em Transações Imobiliárias. O curso inicia dia 21 de agosto. São 960 horas de aulas, no período noturno, em que o estudante aprende conteúdos em relação a técnicas de vendas, angariação de imóveis, documentação para financiamento e trâmites legais para a troca de propriedade.

Além dos cursos técnicos o Senac tem uma variedade de opções de cursos rápidos. Para saber mais acesse o portal: www.portal.ac.senac.br