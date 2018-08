PIS/Pasep: saques serão retomados nesta quarta-feira



da redação ecos da notícia

7 de agosto de 2018, 3:10 Compartilhe isso:

Tweet

WhatsApp

E-mail



A partir desta quarta-feira (8), os trabalhadores com menos de 60 anos que têm direito à cota do PIS/Pasep voltam a receber o dinheiro. Segundo explica a Folha de S. Paulo, o valor ficou bloqueado por mais de 30 dias para que fosse aplicada a correção aos valores. Os beneficiários que sacarem o dinheiro agora receberão com reajuste de 8,9741%.

Aqueles que possuem conta na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil receberão o dinheiro automaticamente. O benefício é concedido a trabalhou com carteira assinada ou foi servidor público entre 1971 e 4 de outubro de 1988 e é cliente da Caixa ou do BB.

Para quem não possui conta nestes bancos e têm menos de 60 anos, o dinheiro será liberado no dia 14. A Caixa é a responsável pelo pagamento do PIS. Para fazer a consulta, o trabalhador pode acessar aqui. Servidores recebem o Pasep no Banco do Brasil. A consulta pode ser feita aqui ou nos caixas eletrônicos.

A publicação explica ainda que, no caso do PIS, é possível saber os valores. Já no do Pasep, a consulta mostra apenas se há direito ou não. Se o trabalhador tiver até R$ 1.500 de PIS para receber pode ir ao caixa eletrônico com a senha do Cartão do Cidadão. Nas lotéricas, é preciso ter senha, cartão e documento com foto.

Saques até R$ 3.000 podem ser feitos com Cartão do Cidadão, senha e documento em todas as unidades. Os cidadãos que possuem valores para receber acima de R$ 3.000 devem ir até uma agência bancária