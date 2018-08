Na capital, motociclista armado invade casa e executa trabalhador com tiro na cabeça



da redação ecos da notícia

7 de agosto de 2018, 21:18

Um homem identificado como Elissandro Silva dos Santos, 37 anos, foi executado com um tiro na cabeça, dentro da casa onde morava com a família, localizada na Rua São Francisco, no bairro Tancredo Neves, em Rio Branco. O crime foi praticado por um homem que chegou ao local numa motocicleta, que fugiu e não foi preso.

A informação apurada pelo Ecos da Notícia é de que a vítima tinha acabado de chegar do trabalho. O criminoso invadiu a residência. O trabalhador morreu no sofá. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada e recolheu o corpo de Elissandro e o levou à sede da instituição para os devidos procedimentos.

O caso é mais um que soma-se aos inúmeros que são investigados por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A motivação para tal fato é desconhecida. A família, muito abalada, preferiu não falar com a imprensa.