“Eu ouvi a primeira explosão, ela foi tão forte que os prédios se mexeram”, disse Mairum Gonzales, 45, uma professora infantil. “Eu fui para o balcão e vi o segundo avião… ele atingiu o prédio e a fumaça começou a sair.”

Uma segunda testemunha, que mora no prédio que foi atingido pelo drone, mas pediu para não ser identificada, descreveu uma sequência similar de eventos.

Bombeiros apareceram rapidamente na cena para combater as chamas, mas não foram informados sobre a causa do incidente, disse o funcionário do Departamento de Bombeiros, Jose Oropeza.