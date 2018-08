O Homem do campo e a produção rural é a bandeira defendida por Mara Rocha



Da Redação Ecos da Notícia

5 de agosto de 2018, 21:36 Compartilhe isso:

A Jornalista Mara Rocha, que disputa uma vaga no pleito para deputada federal pelo PSDB, vem despontado entre os demais candidatos.

Por consenso o Partido decidiu pelo único nome, o de Mara Rocha para disputa a vaga de deputada federal.

Na convenção do Partido Mara Rocha arrastou uma verdadeira multidão e se destacou entre os 32 candidatos que concorrem ao cargo de deputado estadual, ele possui 100% de apoio das principais lideranças na capital, interior e principalmente na zona rural.

Os militantes tucanos de todo o estado do Acre fizeram questão de comparecer a convenção e prestigiar Mara Rocha, como também apresentar seus nomes e declarar apoio irrestrito a candidatura a federal da jornalista.

Na festa compareceram simpatizantes de vários bairros de Rio Branco e até pessoas do interior, como o atual prefeito de Plácido de Castro Gedeon Barros.

Candidatos aos cargos de deputados estaduais como Toinha Vieira, Luiz Gonzaga, Carlinhos Portela, Branca Menezes e Francineldo Costa fizeram uma demonstração da força da chapa.

Em entrevista ao site Ecos da Notícia, durante a convenção, Mara Rocha, fez questão de frisar que as bandeiras de luta, são muitas, mas ele afirmou que a questão do Homem do Campo e do produtor rural, ela pretende trazer mudanças significativas.

Durante 12 anos, Mara Rocha manteve um programa em uma emissora local, dedicado a questão do homem do campo, a melhoria na produção, levou novas técnicas de plantio, conseguiu consultoria especializada, e percebeu nesse trabalho que a força do homem do campo é que faz a cidade desenvolver.

Oferecer estrutura mecanizada, lutar pelas aberturas e conservação de ramais para escoamento da produção é segundo Mara Rocha a garantia de progresso e oferta de emprego, tanto na cidade quanto na zona rural.