Mulher de 24 anos morre ao colidir moto em ponto de ônibus em Rio Branco



Da Redação Ecos da Notícia

5 de agosto de 2018, 16:40 Compartilhe isso:

O acidente de trânsito foi registrado na manhã deste domingo (05), na Avenida Brasil, no bairro Adalberto Sena, região alta de Rio Branco.

De acordo com o que o Ecos da Notícia conseguiu apurar junta aos autoridades policiais e testemunhas do acidente é a jovem identificada pelo nome de Jéssica Araújo da Silva, de 24 anos, estaria sozinha na moto e trafegava em alta velocidade pela Avenida, quando perdeu o controle do veículo e colidiu contra um ponto de ônibus.

Populares que presenciaram o acidente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU que ao chegar no local somente constatou o óbito, pois a violência do impacto da motocicleta contra o ponto de ônibus teria causado múltiplas fraturas no corpo da vítima, além de traumatismo no crânio.

O corpo da jovem foi resgatado por peritos do Instituto Médico Legal – IML para exame cadavérico e posterior liberação para a família realizar o velório.