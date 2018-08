Morre criança que contraiu HIV após transfusão de sangue do Hemocentro de Rio Branco



A criança de 4 anos que sofreu de leucemia e que durante uma transfusão de sangue doado ao Hospital em que a menina fazia tratamento pelo único Hemocentro do Estado do Acre, morreu na tarde desde sábado 04 no Hospital da Criança.

Durante a transfusão a criança foi infectada com o Vírus da Imunodeficiência Adquirida HIV.

Entenda o caso:

A criança estava internada no Hospital da Criança tratando de Leucemia e constantemente necessitava receber sangue, na tentativa de combater a doença.

Em uma dessas transfusão o sangue recebido pela paciente estava contaminado do o Vírus HIV e o doador de acordo com declaração da direção do Hemoacre, era um homem que fazia parte dos doadores contínuos e mesmo assim passou por todos os protocolos e exames exigidos pelo regulamento do Ministério da Saúde.

O caso foi divulgado por meio de nota, assinada pelo secretário de Saúde do Acre, Gemil Junior, e pela gerente-geral do Hemoacre, Elba Luiza. Os órgãos de saúde afirmam que o caso é uma “fatalidade” e não divulgaram a data em que ocorreu o episódio.

A contaminação foi divulgado em fevereiro deste ano pela Saúde. A menina recebeu uma bolsa de sangue de um doador no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre). A Saúde chegou a divulgar uma nota, na época, para explicar o caso e considerou a situação uma ‘fatalidade’.

Ainda segundo a Saúde, a morte da menina foi em decorrência da leucemia. Ela estava internada há cerca de três dias, no Hospital da Criança, onde fazia quimioterapia.

A Sesacre afirmou que a família recebe apoio e acompanhamento da assistência social do estado. O órgão lamentou a morte da criança.

Com informações G1 Acre