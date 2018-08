Filho de Bin Laden casou com a filha de um dos terroristas do 11/9



Mulher é filha de Mohammed Atta, o piloto do primeiro avião a embater no World Trade Center.

amza bin Laden, um dos filhos de Osama bin Laden, casou com a filha de Mohammed Atta, considerado o líder dos ataques terroristas do 11 de setembro e que pilotou o voo 11 da American Airlines, o primeiro avião a ir contra o World Trade Center. A informação foi confirmada ao The Guardian pelos meios-irmãos do antigo líder da Al Qaeda.

“Ouvimos que ele casou com a filha de Mohammed Atta. Não temos a certeza de onde ele está, mas pode estar no Afeganistão”, revelou Ahmad Al-Attas, o meio-irmão de Osama bin Laden.

As agências secretas ocidentais têm mostrado um interessa cada vez maior no paradeiro de Hamza bin Laden e acreditam que ele é a prova de que a Al Qaeda continua a organizar-se em torno do legado de Osama.

Os tios de Hamza admitem que ele já ocupe uma posição sénior na hierarquia da organização terrorista.

Nos últimos anos, Hamza bin Laden fez várias declarações públicas nas quais pedia aos jihadistas para combaterem Washington, Londres Paris e Telavive. Assumiu ainda que pretendia vingar a morte do seu pai.